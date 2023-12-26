В декабре 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего разрешает […]
Новогодняя прическа должна быть яркой и запоминающей, при этом вы не должны тратить на нее […]
Вытынанки на Новый 2024 год — это особый вид искусства, пришедший из Китая. Мастера по […]
В грядущем году на пике популярности будут короткие ногти. Предлагаем рассмотреть наши фото-идеи для маникюра […]
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В преддверии Нового года можно открыть дома «Мастерскую Деда Мороза», в которой могут участвовать все […]
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Ношение бороды сегодня стало искусством. Практически каждый сезон появляются новые варианты и формы. Главное — […]
Ирокез: мужская прическа, широкая стрижка для мужчин, виды на короткие волосы, как сделать стильный спортивный, как стричь, укладка
Истоки появления прически ведут нас к индейским корням. Индейцы украшали головы, подражая яркому боевому окрасу […]
Мужское каре: как выглядит стрижка? Ключевая особенность любого каре заключается в общем знаменателе, к которому […]
Многие мужчины хотят отрастить бороду, но процесс затягивается. Ниже собраны основные методы ускорения роста бороды […]