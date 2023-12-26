Новости
Солдаты-срочники: условия призыва в армию в 2024 году
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В декабре 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего разрешает […]
Красота и здоровье
ТОП-5 модных причесок на Новый Год 2024
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Новогодняя прическа должна быть яркой и запоминающей, при этом вы не должны тратить на нее […]
Поделки из бумаги
Вытынанки на Новый год 2024, шаблоны для вырезания
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Вытынанки на Новый 2024 год — это особый вид искусства, пришедший из Китая. Мастера по […]
Красота и здоровье
Идеи маникюра на Новый Год 2024 для коротких ногтей
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В грядущем году на пике популярности будут короткие ногти. Предлагаем рассмотреть наши фото-идеи для маникюра […]
Новости
Какие поделки сделать на Новый год 2024
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В преддверии Нового года можно открыть дома «Мастерскую Деда Мороза», в которой могут участвовать все […]
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ТОП-10 лучших IPTV провайдеров в 2024 году. Где купить подписку на IPTV плейлисты
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Сравнительный рейтинг IPTV провайдеров с бесплатным пробным периодом для проверки качества плейлистов и сравнения стабильности […]
Мужская стрижка с бородой фото стильных вариантов: короткая, длинная, без усов и с усамиКрасота и здоровье
Мужская стрижка с бородой фото стильных вариантов: короткая, длинная, без усов и с усами
02.8к.
Ношение бороды сегодня стало искусством. Практически каждый сезон появляются новые варианты и формы. Главное — […]
Ирокез: мужская прическа, широкая стрижка для мужчин, виды на короткие волосы, как сделать стильный спортивный, как стричь, укладкаКрасота и здоровье
Ирокез: мужская прическа, широкая стрижка для мужчин, виды на короткие волосы, как сделать стильный спортивный, как стричь, укладка
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Истоки появления прически ведут нас к индейским корням. Индейцы украшали головы, подражая яркому боевому окрасу […]
Градуированное каре мужское. Мужское Каре: виды и уходКрасота и здоровье
Градуированное каре мужское. Мужское Каре: виды и уход
02.7к.
Мужское каре: как выглядит стрижка? Ключевая особенность любого каре заключается в общем знаменателе, к которому […]
Как отрастить бороду, если она не растет ни в какую?Красота и здоровье
Как отрастить бороду, если она не растет ни в какую?
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Многие мужчины хотят отрастить бороду, но процесс затягивается. Ниже собраны основные методы ускорения роста бороды […]
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